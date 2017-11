Leonardo Jardim está apostado em dar um pontapé na crise do Monaco, que soma já três jogos sem conhecer o sabor da vitória. Segue-se o duelo em casa do Nantes, na quarta-feira, às 18 horas e a equipa do principado, ultrapassada no segundo posto pelo Lyon, não pode agora perder mais pontos para o comboio da frente.

Do outro lado, o Nantes apresenta-se a jogo após duas derrotas consecutivas mas uma vitória na receção ao Monaco deixará a equipa a apenas três pontos da turma de Jardim. Há, por isso, uma motivação extra.

Continuar a ler

Certo é que o Nantes não ganha ao Monaco há já quatro anos: o último triunfo aconteceu em outubro de 2012, por 2-0. De então para cá, seguiram-se nove jogos, com sete vitórias dos monegascos e dois empates. Se alargarmos o histórico ao número total de duelos, o Monaco também tem vantagem: ganhou 46 dos 108 encontros até agora entre os dois emblemas, enquanto o Nantes venceu 31.

Autor: Luís Miroto Simões