Com André Silva ainda à procura dos golos que o levaram à Serie A e também a ser uma referência na Seleção Nacional, o AC Milan vista este sábado o reduto do líder Nápoles, procurando dar início a uma sequência de bons resultados que permita deixar os lugares intermédios da tabela (é atualmente sétimo) e que aproxime e equipa do topo.Quanto ao Nápoles, comandante da Serie A com mais 1 ponto do que a Juventus, parte em busca de uma vitória que interrompe a sequência de dois jogos seguidos sem vencer (derrota ante o Man. City e um empate com o Chievo). Neste aspeto, refira-se que do lado da equipa napolitana acaba por estar a história, já que desde 2010 que o Milan não vence no San Paolo (o melhor que conseguiu foram dois empates).

Autor: Fábio Lima