Na madrugada de terça para quarta-feira, nomeadamente a partir das 0 horas em Portugal, os NY Islanders recebem os Vancouver Canucks numa partida da NHL, a liga norte-americana de hóquei no gelo.

A equipa da casa ocupa o quinto lugar da classificação da Conferência Este, com 28 pontos conquistados em 24 jogos. Por seu lado, a equipa que viaja de Vancouver conquistou 26 pontos igualmente em 24 partidas, figurando no oitavo posto da Conferência Oeste. Quem levará a melhor em cima do gelo?

Autor: Luís Miroto Simões