Agendado para as 22h15 portuguesas de segunda-feira, o jogo entre Olimpo e Godoy Cruz encerra a nona jornada do campeonato argentino.

Em duelo estarão duas equipas com diferentes desempenhos na competição. O Olimpo, que joga em casa, tem apenas cinco pontos conquistados em oito jogos, face aos 13 somados pelo adversário. Além disso, a equipa de Bahía Branca é detentora do pior ataque da liga, com apenas quatro golos marcados, em paralelo com o Tigre e o Temperley.

Resta dizer que em 11 partidas entre estas duas formações, o Olimpo venceu cinco e perdeu três. Registaram-se ainda três igualdades.

Autor: Luís Miroto Simões