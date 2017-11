Apesar de estar a realizar um campeonato algo irregular (12.º colocado), o P. Ferreira chega à 12.ª jornada da Liga NOS ainda sem qualquer desaire no seu reduto (por ali conquistou 11 dos seus 12 pontos) e será nesse contexto que, no domingo, receberá o Sporting, atual segundo colocado do campeonato, que chegará à Capital do Móvel motivado pelo apuramento para a Liga Europa, na sequência da vitória sobre o Olympiacos.Desse duelo europeu, Jorge Jesus não ficou com nenhumas dores de cabeça a nível de lesionados, pelo que poderá, caso assim entenda, fazer alinhar diante do Paços uma equipa na máxima força. Aí nessa equipa pode entrar Marcos Acuña, argentino que está a dar os últimos passos na sua recuperação.Olhando para a história, refira-se que a Mata Real é por tradição um campo difícil para os grandes e o Sporting não foge a essa regra. Ali, naquele reduto, os leões venceram em 9 de 19 duelos (houve ainda 5 vitórias do Paços e 5 empates), procurando este domingo fazer essa estatística chegar aos 50% de triunfos. Ainda assim, refira-se que os castores não batem o leão enquanto visitados desde 2012/13...

Autor: Fábio Lima