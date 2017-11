A 37.ª jornada do Brasileirão encerra na noite de segunda-feira, quando os relógios marcarem 22 horas em Portugal, com Palmeiras e Botafogo a medirem forças no Allianz Parque.

Nesta que é a penúltima ronda do campeonato, os objetivos das duas formações são diferentes. O Palmeiras ainda pode sagrar-se vice-campeão, ao passo que o Botafogo procura um lugar com acesso à Libertadores.

O histórico entre os dois clubes é favorável ao Palmeiras, ainda que seja por pouco: tem 33 vitórias nos 91 jogos disputados, contra 28 triunfos do Botafogo. Como será no jogo número 92?

Autor: Luís Miroto Simões