Duas equipas históricas no basquetebol europeu (os gregos têm 6 Euroligas e os espanhóis 9), Panathinaikos e Real Madrid defrontam-se esta sexta-feira em Atenas, num duelo que se prevê emotivo e bastante bem disputado, não fossem estas duas equipas com ambições legítimas em seguir em frente na mais importante prova de clubes do basquetebol europeu.Tanto Panathinaikos como Real Madrid venceram os seus encontros da 8.ª jornada, ainda que o historial recente de resultados dê um pouco mais de ânimo aos helénicos (cinco vitórias seguidas em todas as provas) do que aos espanhóis (três derrotas nos últimos cinco encontros).No plano individual, o Panathinaikos deve 'fiar-se' na capacidade individual de Nick Calathes (14,5 pontos e 4,5 assistências de média), ao passo que o Real Madrid tem em Luka Doncic a sua principal esperança (média de 19,8 pontos, 6,5 ressaltos e 4,3 assistências). Estas estatísticas, note-se, são referentes à Euroliga.

Autor: Fábio Lima