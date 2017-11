O Grupo B da Liga Europa tem na quinta-feira um encontro decisivo no que diz respeito ao futuro de Partizan e Young Boys na competição. Isto porque os sérvios recebem os suíços e querem defender o segundo lugar.

O Partizan chega a este jogo com mais dois pontos do que os helvéticos e tudo pode acontecer. De resto, nem o historial ajuda a desempatar no favoritismo: é que estas duas formações encontraram-se apenas por uma ocasião e foi há pouco mais de dois meses, na primeira volta. Na altura, na Suíça, o jogo terminou com uma igualdade a um golo.

