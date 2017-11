Portugal e Estados Unidos da América encontram-se na terça-feira em Leiria para um encontro particular e, ao mesmo tempo, solidário para com as vítimas dos incêndios no nosso país.

As duas seleções chegam à partida em situações bem diferentes: Portugal está no início da preparação para o Campeonato do Mundo da Rússia, depois de se ter apurado no primeiro lugar do respectivo grupo na fase de qualificação europeia.

Já os EUA estão em plena ressaca do falhanço no apuramento para o Mundial’2018. A selecção norte-americana tinha baqueado na qualificação pela última vez em 1986 e agora apresenta-se em Leiria com uma equipa jovem para tentar deixar esta crise para trás. A equipa das quinas, que não terá Cristiano Ronaldo, apresenta-se com um saldo extremamente favorável nos jogos disputados em 2017: em 14 encontros, somou 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota, num particular com a Suécia realizado em março. Quando aos Estados Unidos, jogaram mais vezes este ano (18 partidas) e a verdade é que averbaram apenas dois desaires mas com consequências devastadores, frente a Costa Rica e Trindade e Tobago, na qualificação para a Rússia. Destaque para o número de golos dos americanos nos 18 jogos: 33 (só não marcaram em duas partidas). Quanto aos golos sofridos, foram 13. No que respeita a golos, Portugal faturou por 34 vezes e encaixou tentos em sete ocasiões.



Quanto ao registo histórico entre as duas equipas, não podia ser mais equilibrado: em seis jogos houve duas vitórias para cada lado e dois empates.

Autor: Luís Miroto Simões