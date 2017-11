Já sem quaisquer chances de apuramento para a Liguilla, Puebla (14.º) e Lobos BUAP (11.º) defrontam-se num clássico da cidade de Puebla no qual em jogo estará pouco mais do que o orgulho e também a vontade de conquistar um triunfo frente a um rival no fecho do Torneo Apertura 2017. Com um percurso irregular ao longo de todo o torneio, ambos os conjuntos procurarão certamente encerrar da melhor forma esta fase inicial do campeonato mexicano, de modo a ganhar motivação já tendo em vista o próximo torneio.Refira-se que o Puebla venceu cinco dos últimos sete encontros entre as duas equipas, pelo que a história está claramente a seu favor...

Autor: Fábio Lima