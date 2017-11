O V. Guimarães entra em campo às 18 horas portuguesas de quinta-feira na Áustria, no reduto do Red Bull Salzburgo, em jogo da quinta jornada da Liga Europa.

Os conquistadores ocupam o quarto e último lugar do Grupo I, com quatro pontos conquistados, mas a vitória na última ronda diante do Marselha elevou de novo a motivação das tropas vimaranenses, que ainda sonham com a passagem à próxima fase.

Continuar a ler