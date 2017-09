Ultrapassado o castigo de cinco jogos nas provas internas, Cristiano Ronaldo está de regresso aos convocados do Real Madrid para o embate de hoje, em casa, frente ao Betis. Uma espécie de remédio para todos os males merengues, que neste momento levam já sete pontos de atraso – menos um jogo – para o líder Barcelona.Além do objetivo prioritário de reduzir esta distância para os rivais, o internacional português procura também retomar uma série goleadora já tradicional no arranque de cada temporada. Desde que chegou a Madrid, em 2009, CR7 apresenta uma média de sete golos nos oito primeiros jogos, sendo que, neste período, o recorde foi estabelecido em 2015/16, quando apontou dez. Um registo impressionante, naturalmente.