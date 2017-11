A jornada 6 da Bundesliga de voleibol traz um duelo entre Rhein-Main e Berlim R. Volei, agendado para as 18h10, hora portuguesa. Ambas as equipas chegam ao jogo com triunfos na bagagem e, portanto, a motivação não será problema.

A equipa da casa é terceira classificada na tabela, com nove pontos, ao passo que os visitantes seguem no quinto lugar, ainda que com os mesmos nove pontos.

