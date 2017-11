O Estádio do Rio Ave é palco este sábado um dos mais esperados jogos da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, com o Rio Ave a receber o Sp. Braga, num duelo entre duas das equipas que melhor futebol têm praticado até ao momento na Liga NOS - são sextos e quartos, respetivamente.Chagados a esta ronda depois de terem afastados equipas de escalões inferiores (o Rio Ave bateu a Sanjoanense; o Sp. Braga o AR São Martinho), os dois conjuntos procuram manter-se vivos na prova rainha, alimentando o sonho de chegar às fases mais adiantadas da prova.Refira-se que este será o oitavo encontro entre vila-condenses e bracarenses desde o início de 2016, com o balanço neste período a refletir-se em duas vitórias para cada lado e três empates.

Autor: Fábio Lima