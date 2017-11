Rio Ave e V. Guimarães encerram na segunda-feira, a partir das 21 horas, a 12.ª jornada da Liga NOS no Estádio dos Arcos. Os homens da casa levam vantagem na tabela: têm 17 pontos contra os 14 dos visitantes.

As equipas chegam ao desafio com resultados bem diferentes na bagagem. Os vila-condenses têm os níveis de motivação em alta após o triunfo sobre o Sp. Braga na Taça de Portugal, por 1-0, que valeu a passagem aos oitavos-de-final da prova. Quando ao Vitória, foi derrotado por uns expressivos 3-0 em casa do RB Salzburgo, em jogo a contar para a Liga Europa.

De referir ainda que o Rio Ave pode fazer valer um dos seus triunfos neste campeonato: a equipa sofre poucos golos. Prova disso é que é detentora do terceiro melhor registo da prova, com apenas oito tentos sofridos. Neste aspeto, os vitorianos apresentam um saldo distinto, com 21 golos encaixados. Este é já um duelo com história no futebol nacional. Rio Ave e V. Guimarães já se defrontaram por 53 ocasiões e a verdade é que têm sido os conquistadores a levar a melhor na maior parte das ocasiões. Nos referidos 53 jogos, o V. Guimarães venceu 26 e perdeu apenas 12. Registaram-se ainda 15 empates.

Autor: Luís Miroto Simões