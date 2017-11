Roger Federer e Alexander Zverev prometem dar espetáculo esta terça-feira em Londres. Afinal, estamos perante os números 2 e 3, respetivamente, do ranking mundial, que vão medir forças nas Finais ATP, em jogo do Grupo B.

Olhando para as últimas cinco partidas de cada um, a vantagem é do suíço: cinco triunfos contra apenas três do alemão. Mas atenção que se nos referirmos às partidas entre ambos, então a bola passa para Zverev, que venceu Federer por três vezes nos últimos cinco embates.

Autor: Luís Miroto Simões