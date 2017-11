Bucareste acolhe na terça-feira um encontro de caráter particular entre as seleções de Roménia e Holanda, duas equipas que não conseguiram apurar-se para o Campeonato do Mundo da Rússia.

A equipa romena não perdeu qualquer encontro em casa este ano, somando quatro vitórias em cinco partidas. No entanto, o histórico de confrontos dá vantagem à Holanda, que venceu oito das 12 partidas com a Roménia em toda a sua história, perdendo apenas três. Além disso, os visitantes querem dar seguimento aos quatro triunfos consecutivos que trazem na bagagem.

Autor: Luís Miroto Simões