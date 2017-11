Joga-se na segunda-feira mais uma jornada da Kontinental Hockey League, a super competição do leste de hóquei no gelo. Em campo vão estar São Petersburgo e Barys Astana na luta pela vitória.

A formação russa é líder da tabela Oeste da fase regular, com 29 vitórias em 35 jogos e um saldo de golos de 149-57. Do outro lado, a turma do Cazaquistão ocupa o quarto posto da zona Este, com 19 triunfos igualmente em 35 jogos disputados. O saldo de golos do Astana é 106-91.

O jogo está agendado para as 16h30, hora de Portugal.

Autor: Luís Miroto Simões