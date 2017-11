A quinta jornada da Liga dos Campeões traz um belo confronto no Grupo E, com os dois primeiros classificados a medirem forças em Espanha. Sevilha e Liverpool prometem lutar pela vitória… e pelo primeiro lugar, ocupado agora pelos ingleses, que têm mais um ponto do que os espanhóis.

Na primeira volta, o jogo em Anfield terminou com um empate a dois golos. No outro jogo que as duas equipas fizeram na sua história, em 2016, o Sevilha venceu em Liverpool para a Liga Europa, por 3-1.

