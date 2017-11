Uma semana depois do duelo da Taça de Portugal, que o Benfica venceu por 2-0, águias e o V. Setúbal voltam este domingo a encontrar-se, agora num duelo referente à Liga NOS. Será a oportunidade ideal para os encarnados esquecerem a campanha desapontante na Liga dos Campeões - ainda não somaram qualquer ponto -, mas também acaba por ser um duelo visto como um bom ponto de partida para uma sequência positiva para os sadinos, que perderam os últimos três encontros e que estão em 15.º, com apenas 10 pontos.A lógica aponta naturalmente para uma vantagem das águias, tanto no facto de não perderem no seu reduto para encontros nacionais desde 2016 (fevereiro, diante do FC Porto), mas também claro pela diferença na tabela classificativa (o Benfica é 3.º). Ainda assim, refira-se que o V. Setúbal tem sido, nos últimos tempos, uma pedra no sapato para o clube da Luz, já que nos últimos três encontros entre ambas as equipas registaram-se todos os resultados possíveis: vitória do Benfica (2-0), empate (1-1) e triunfo sadino (1-0).A nível de opções para ambos os técnicos, o Benfica deve voltar a contar com Grimaldo, que falhou o duelo de Moscovo, ao passo que José Couceiro terá à sua disposição Vasco Fernandes, jogador que esteve ausente dos dois últimos jogos devido a castigo.

Autor: Fábio Lima