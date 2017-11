Às 18 horas de terça-feira tem início o encontro entre Sl. Bratislava, 23.º classificado, e Podolsk Vityaz, 24.º, na liga russa de hóquei no gelo.

As equipas estão separadas por apenas três pontos na tabela: a turma de Bratislava tem 33 e o Podolsk 36. A equipa da casa detém a pior defesa do campeonato, com 107 golos sofridos, mas a verdade é que do outro lado o registo não é muito diferente: 100 tentos encaixados.