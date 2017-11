O Sp. Braga recebe na segunda-feira às 19 horas a equipa do Feirense, em jogo da 12.ª jornada da Liga NOS. As equipas ocupam posições bem diferentes na classificação, com os arsenalistas na perseguição aos grandes, com 22 pontos, e os fogaceiros na luta por um lugar mais confortável, com 11 pontos conquistados.

A turma de Abel Ferreira regressou na quinta-feira aos triunfos, e logo com um assinalável 3-1 na receção ao Hoffenheim, para a Liga Europa. Já os homens de Santa Maria da Feira não conseguiram ainda dar um pontapé nos maus resultados, somando quatro derrotas consecutivas (duas para a Liga, uma na Taça CTT e outra na Taça de Portugal), igualando o seu pior registo esta temporada.

Autor: Luís Miroto Simões