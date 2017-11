A Liga Europa passa esta quinta-feira pelo Estádio Municipal de Braga. A equipa da casa recebe o Hoffenheim na quinta jornada da fase de grupos, em plena altura de decisões na prova.

A equipa portuguesa chega a este encontro após três jogos sem conhecer o sabor da vitória: Ludogorets (empate 1-1), Sporting (empate 2-2) e Rio Ave (derrota 0-1). No entanto, estas partidas foram todas fora de portas, pelo que os guerreiros estão apostados em regressar aos triunfos com a ajuda dos seus adeptos.

O Sp. Braga, segundo classificado do Grupo C com sete pontos, está a um do líder Ludogorets e tem mais três do que o adversário de quinta-feira. O Hoffenheim pode, portanto, em caso de vitória no Minho, encostar aos bracarenses na luta por seguir em frente na competição.

As duas equipas jogaram pela primeira vez na sua história este ano, com triunfo luso na Alemanha por 2-1. Nos respetivos planos internos, Sp. Braga e Hoffenheim estão em posições semelhantes. Os portugueses são quartos na Liga NOS, ao passo que os alemães são quintos na Bundesliga, sendo que ambos estão a nove pontos do líder.

O Sp. Braga conseguirá colocar-se definitivamente na rota dos 16 avos-de-final da Liga Europa ou será o Hoffenheim a reforçar essa esperança na Pedreira?