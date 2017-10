Continuar a ler

Olhando para as contas, o empate até pode não ser um mau resultado para o Sporting, mas aí obrigaria a pegar na calculadora e ficar com ela nas mãos até à sexta jornada. Nesse caso, a Juventus não poderia vencer qualquer encontro até final da fase de grupos, ao passo que os leões teriam de vencer ambos os encontros para seguir em frente.Olhando para a história, que nestes casos vale apenas pela estatística, é possível perceber-se que o Sporting, em 13 encontros disputados em Alvalade frente a italianos, apresenta um saldo positivo. São quatro triunfos, sete empates e duas derrotas frente a equipa italianas no reduto leonino, ao passo que a Juventus tem um saldo ligeiramente negativo a atuar em solo luso: duas vitórias, um empate e três derrotas.