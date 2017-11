Sporting e Olympiacos medem forças na quarta-feira, na quinta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões e que pode ser decisivo no futuro das duas formações. Os gregos são o lanterna-vermelha do grupo, com apenas um ponto. Já os portugueses têm quatro e querem, no mínimo, selar o apuramento para a Liga Europa.

Na memória está ainda o jogo na Grécia – o único entre as duas equipas na sua história – que terminou com uma vitória do Sporting por 3-2.

