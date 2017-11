O Columbus Crew, onde atua o português Pedro Santos, visita na madrugada de quarta para quinta-feira, às 0h30 portuguesas, o Toronto FC, na segunda mão da final da Conferência Este da MLS, o campeonato norte-americano de futebol.

A verdade é que tudo está em aberto depois do empate sem golos no primeiro jogo, no qual o português foi titular.

Este será o 33.º encontro entre as duas equipas, sendo que o Columbus Crew venceu 13 e perdeu 8. Houve ainda lugar a 11 igualdades.

Autor: Luís Miroto Simões