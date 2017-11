O Palácio de Deportes José María Martín Carpena recebe esta sexta-feira um encontro que coloca frente a frente duas equipas que estão em lados opostos da tabela: o Unicaja Málaga, equipa visitada, é antepenúltima, ao passo que o CSKA Moscovo é um dos líderes da Euroliga, com 14 pontos em 8 encontros (apenas perdeu dois encontros, o última na mais recente jornada, ante o Fenerbahçe).E se a posição na tabela já diz algo sobre, também a estatística geral segue o mesmo caminho, já que o CSKA é a equipa com mais pontos por jogo (88,4) e o Unicaja é precisamente o pior ataque (71,3). No aspeto defensivo, os espanhóis são a oitava pior defesa, com 78,8 pontos consentidos por encontro, enquanto o CSKA é a quinta melhor defesa, com 77,6.

Autor: Fábio Lima