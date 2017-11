Encerra na segunda-feira a 13.ª jornada da 2.ª Liga com a receção do V. Guimarães B ao Arouca, naquele que será apenas o terceiro encontro entre as duas formações na sua história.

A turma de Miguel Leal visita o terreno do último classificado e não quer perder mais terreno para o comboio da frente, sob pena de ver comprometida a esperança de regressar ao escalão maior do futebol português.

Apesar de ter 16 pontos conquistados – o dobro da pontuação do Vitória - , o Arouca peca no setor ofensivo: detém o pior ataque do campeonato, com apenas oito tentos marcados, menos um do que os conquistadores.

O V. Guimarães B procura um triunfo que lhe foge desde o início de Setembro, em casa, diante do Real. De resto, foi a única vitória do atual lanterna-vermelha. Curiosamente, a única vitória fora de portas do Arouca também foi precisamente contra o Real.

A única temporada em que V. Guimarães B e Arouca estiveram frente a frente foi em 2012/13. Na altura, houve empate (1-1) na primeira volta, em Guimarães. Já em Arouca, a equipa da casa superiorizou-se (3-0).