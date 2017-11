No domingo às 18 horas todos os caminhos vão dar ao Estádio D. Afonso Henriques. O Benfica é o convidado do V. Guimarães, num momento em que os anfitriões estão motivados pela vitória europeia de quinta-feira, na receção ao Marselha.

De resto, também no último encontro para o campeonato o triunfo sorriu ao Vitória. Foi na Vila das Aves, de onde a equipa de Pedro Martins saiu vitoriosa por 3-1.

Regressando ao palco do jogo com as águias, o V. Guimarães apresenta um saldo positivo em casa nesta temporada. Em oito jogos para todas as provas, venceu quatro, empatou três e perdeu apenas um, frente ao Sporting. Esse foi, de resto, o único encontro diante dos seus adeptos em que os conquistadores não marcaram qualquer golo.

Contudo, o adversário de domingo não é uma equipa qualquer. Apesar de chegar a Guimarães com mais uma derrota europeia no bolso (2-0 em Manchester), o Benfica tem a seu favor a estatística na cidade-Berço. Os encarnados somam seis triunfos consecutivos no reduto do Vitória e o último desaire data já de fevereiro de 2012. Veremos se os encarnados conseguem prolongar este registo ou se é o V. Guimarães a dar seguimento aos bons resultados das últimas partidas.



De resto, recorde-se que será o segundo encontro entre as duas equipas esta época, após a Supertaça em Aveiro, jogo no qual o Benfica levou a melhor por 3-1.