V. Guimarães e Feirense defrontam-se no domingo no Estádio D. Afonso Henriques, num jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, agendado para as 20h15.

As duas equipas chegam a esta fase da prova após deixarem para trás adversários de escalões inferiores. Os conquistadores foram ao reduto do Vasco da Gama da Vidigueira vencer por uns expressivos 6-1, ao passo que os fogaceiros sofreram para passar em Viseu, tendo sido necessário recorrer aos penáltis após o nulo em 120 minutos diante do Académico.

Continuar a ler

Tanto o Vitória como o Feirense vêm de resultados adversos nos últimos encontros. Se por um lado a equipa de Pedro Martins averbou uma derrota tão pesada como surpreendente diante da Oliveirense para a Taça CTT, os pupilos de Nuno Manta vão já em três desaires consecutivos: Benfica, Marítimo e Moreirense. No registo entre si, V. Guimarães e Feirense vão fazer o 16.º duelo e a tendência histórica cai para os minhotos, com oito vitórias contra apenas duas do Feirense. Registaram-se ainda cinco empates. Refira-se que as duas equipas já mediram forças esta temporada, na Taça CTT. Na altura, e também no Afonso Henriques, houve uma igualdade a um golo: Raphinha abriu o marcador para os da casa aos 31 minutos mas Luís Henrique já no segundo tempo, aos 51’.

Autor: Luís Miroto Simões