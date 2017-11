Depois do desaire sofrido em solo francês, há duas semanas, por 2-1, o V. Guimarães entra esta quinta-feira, pelas 20.05, com total obrigação de vencer diante do Marselha, isto se quiser continuar a alimentar esperanças de um apuramento para os 16-avos-de-final da Liga Europa. Atualmente com 1 ponto, a turma de Pedro Martins não depende apenas de si, é certo, mas um triunfo ante os gauleses poderia ser o ponto de viragem para uma segunda volta do Grupo I de bom nível.Dos últimos encontros, os vitorianos trazem boas indicações, tanto do jogo de França, onde até estiveram numa vantagem inicial - graças ao golo de Rafael Martins -, mas essencialmente pelos dois últimos duelos da Liga. Primeiro pela fantástica recuperação ante o Portimonense - a perder por 3-0, conseguiram empatar a 3 - e depois pelo triunfo por 3-1 sobre o Aves.É, então, sobre estes resultados que os conquistadores vão tentar alcançar um triunfo moralizador, mas também porque seria o primeiro êxito frente a uma equipa francesa (têm de momento um empate e duas derrotas). Neste aspeto, o da história, refira-se que também a estatística não sorri ao Marselha, em que em cinco visitas a Portugal o melhor que conseguiu foi um empate, tendo perdido os restantes quatro duelos.

Autor: Fábio Lima