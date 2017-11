V. Setúbal (13.º com 10 pontos) e Aves (17.º com seis) procuram na sexta-feira o regresso aos bons resultados, após as derrotas que ambos sofreram na jornada passada.

Os sadinos foram goleados em Portimão por 5-2 e querem agora fazer valer o fator casa. De facto, o Bonfim parece ser uma espécie de talismã para a equipa de José Couceiro, que naquele palco ainda não foi derrotada nos cinco jogos realizados no campeonato: duas vitórias e três empates. Destaque ainda para a pontaria afinada dos setubalenses em casa: marcaram em todos os jogos.

Continuar a ler

Por outro lado, o Aves surge em Setúbal à procura da segunda vitória da época. A derrota caseira com o V. Guimarães na jornada anterior já lá vai e os avenses querem a todo o custo deixar os lugares perigosos na tabela. Contudo, o registo defensivo do Aves nos jogos fora de portas não é animador: a equipa sofreu golos (sete) em todos os quatro jogos que disputou longe do Municipal. Esta será apenas a quinta vez que V. Setúbal e Aves medem forças no escalão maior e o balanço é equilibrado: dois empates, ambos no Bonfim, e uma vitória para cada lado na Vila das Aves.

Autor: Luís Miroto Simões