O Vasco da Gama recebe o Atlético Mineiro na jornada 35 do Brasileirão. As duas equipas estão separadas por apenas três pontos na tabela: o Vasco é 8.º com 49 e o Atlético ocupa o 10.º posto, com 46.

Se olharmos à história deste duelo, o equilíbrio é a palavra chave. Isto porque em 68 jogos houve 25 vitórias do Vasco e… 26 triunfos do Atlético Mineiro. Haverá empate no final desta jornada ou os visitantes vão alargar esta pequena diferença de triunfos?

Autor: Luís Miroto Simões