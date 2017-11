O espetáculo está garantido na 14.ª jornada da Premier League, esta terça-feira, a partir das 20 horas, e em português! É que o Watford, orientado por Marco Silva, recebe o Manchester United de José Mourinho.

Os hornets estão no oitavo lugar, com 21 pontos, chegam a este encontro com os níveis de motivação no máximo. Duas vitórias nos dois últimos jogos transmitem confiança à equipa, ainda para mais pelos números que foram: 2-0 na receção ao West Ham e 3-0 em casa do Newcastle.

Pela frente, porém, a equipa de Marco Silva terá o sempre poderoso United, que mantém a perseguição ao líder Manchester City na classificação. Os red devils estão recuperados da derrota em Basileia e venceram o Brighton na última jornada, ainda que pela margem mínima (1-0). A equipa de Mourinho tem na defesa uma arma poderosa, uma vez que detém o melhor registo da prova, com apenas seis golos sofridos. Este será o 29.º jogo entre Watford e Manchester United e o saldo é tremendamente favorável à equipa de Manchester, com 18 vitórias contra apenas cinco dos hornets. No entanto, a verdade é que o United perdeu por 3-1 na última deslocação a Vicarage Road.

Autor: Luís Miroto Simões