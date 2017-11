Um duelo entre equipas com posições bem diferentes na tabela classificativa. É o que nos traz a 12.ª jornada da Bundesliga, com o Werder Bremen a receber o Hannover no domingo, às 17 horas.

O Bremen luta por respirar na classificação, uma vez que está abaixo da linha de água devido a um mau desempenho neste início de temporada. Efetivamente, tem apenas cinco pontos, fruto de outros tantos empates, não tendo qualquer vitória em 11 jogos disputados.

Ao contrário, o Hannover figura atualmente na luta por lugares europeus, com 18 pontos conquistados. No entanto, a história dá conta de apenas uma única vitória em casa do Werder Bremen, e já lá vão 14 anos.

Autor: Luís Miroto Simões