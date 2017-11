Continuar a ler

Este será o 84.º encontro entre os dois conjuntos, havendo vantagem do lado dos londrinos, que venceram 33 contra os 30 dos foxes. Os outros 20 encontros finalizaram com empates.



Em relação às equipas, o West Ham surgirá em campo sem Chicharito, Michail Antonio e James Collins, mas terá como boas notícias as reintegrações de Andre Ayew e Marko Arnautovic. Quanto ao Leicester, Claude Puel não tem qualquer caso clínico recente a registar (os lesionados são Robert Huth e Matty James) e a ideia passará por manter o esquema recente.



Depois de na estreia ter perdido por 2-0 diante do Watford, David Moyes orientará esta sexta-feira pela primeira vez o West Ham num encontro perante os adeptos hammers. Será frente ao Leicester, num jogo que colocará frente a frente duas equipas em busca de um triunfo para dar uma sapatada na recente má série de resultados.O caso dos hammers é o mais bicudo, já que não vencem na Premier League desde o final de setembro (quando bateram o Swansea, por 1-0), para lá de serem antepenúltimos, com apenas 9 pontos. Quanto aos foxes, campeões há duas temporadas, seguem a meio da tabela, no 12.º posto, e surgem neste encontro depois de um empate (2-2 com o Stoke City) e uma derrota (0-2 frente ao Manchester City).

Autor: Fábio Lima