AX - Acreditava no projeto do Algarve enquanto marca e fui para o Farense. Os projetos no Algarve, perante as minhas ideias, faziam sentido: há uma massa de poder de compra e a marca pode ser dinamizada. Assinei um contrato de 6 meses, com uma relação de amizade e honestidade com o presidente António Barão, e quando entrei, o clube estava no 18.º lugar e fui eu que ajudei o clube a pagar os ordenados aos jogadores. Acabámos no 11.º lugar apesar das condições do clube.AX - Na altura, o Farense estava a fazer uma parceria com um grupo chinês, que entretanto acabou por não acontecer. E esse grupo falou comigo para identificar uma estrutura para comprar uma maioria de uma SAD. E havia muitas estruturas na 2.ª Divisão com problemas e a precisar de investidores, como o Aves. Reuni-me com o presidente Armando Silva com um projeto desportivo e financeiro, feito também por mim. Era um projeto a dois anos, em que o primeiro era de afirmação e de fidelização, em que o investidor estrangeiro ganhava empatia dos locais. Acabei por sair, mas certo é que um ano e meio depois o Aves sobe de divisão, com 75 % dos jogadores escolhidos por mim. Não vou estar a dizer que tenho mérito ou não, apenas digo que é possível com trabalho, visão, apoio e sustentabilidade. Por isso, quando o Aves subiu recebi uma mensagem do administrador Luiz Andrade a dar-me os parabéns. E eu saí do Aves ao fim de dois meses de trabalho, com apenas 5 jogos feitos. Estive dentro do processo todo mas não tive tempo. Aliás, depois de 5 jogos feitos numa 2.ª Divisão com 24 equipas disseram-me que tinha de estar nos primeiros lugares. E eu disse que era impossível, porque tinhamos tido apenas 4 semanas de trabalho e com 20 jogadores novos. Talvez com 3 ou 4 vitórias conseguíssemos chegar a esse patamar, até porque tínhamos tempo para isso.AX - As pessoas quando querem denegrir vão buscar várias situações e até fora do contexto em que um treinador vive. Então mas um treinador não tem de saber o que é a dor dos seus jogadores? Não tem de ter a capacidade de enquadrar os jogadores de que eles têm de vencer essa dor? Um treinador não tem de dar o exemplo e ser um lutador? Eu aceito a comédia. Aliás, eu até aceitei um prémio relacionado com a comédia porque as pessoas levaram para esse lado. Mas também houve pessoas, que sabem o que é trabalhar sem condições, que se reviram naquelas palavras. Se fosse outro treinador, mesmo com mais condições, a dizer aquela palavra era uma afirmação de cunho pessoal. Porque às vezes podemos ter tudo e não temos nada; ou às vezes não temos nada e temos de ter tudo, como resultados por exemplo. Ou seja, nos 3 projetos que tive em Portugal, Olhanense, Farense e Aves, olho para a conferência da imprensa e não tenho dúvidas de que em questões de empatia de grupo é importante reconhecer a dor, lutar contra a dor e ser vencedor. Faz todo o sentido, ainda para mais em certos contextos, como no Olhanense, o contexto em que estava inserido. E no contexto onde estou agora, a seleção de Moçambique, ainda mais ainda.