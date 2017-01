Continuar a ler

GG - É um campeonato que qualquer equipa pode ganhar. Os clubes têm hipóteses de comprar os jogadores que querem, quase todas têm possibilidades de pagar bem aos jogadores e raramente existem clubes em crise. Decidi assinar pelo Tijuana e tudo correu bem.



R - Lembra-se de defrontar o Raul Jiménez no campeonato mexicano?



GG - Nessa altura, ele ainda estava a crescer mas já tinha muito talento. Tem mostrado coisas boas em Portugal e é um craque. Também gosto muito do Herrera e do Corona, outros craques. Os 3 merecem estar onde estão e podem fazer crescer a liga portuguesa.



R - Agora um desafio à sua memória: julho de 2014, o América venceu o Tijuana por 2-1, e o Raúl Jiménez marcou um golo. Você correu atrás dele e ainda tentou o evitar o golo mas não conseguiu... Lembra-se?



GG - Lembro-me perfeitamente desse jogo. O Jiménez não é um jogador lento, tem muita mobilidade. E também é um jogador muito técnico, embora às vezes não pareça por ser alto. Acho que foi o último jogo dele antes da saída para o Atlético Madrid.



R - Com tantos elogios ao campeonato mexicano, porquê a mudança para o Atlanta United?



GG - Depois de 2 anos seguidos no México como titular, tive uma lesão grave em que estive 10/12 meses parado. Foi muito difícil e depois quando voltei tive poucas oportunidades no Tijuana. Neste momento, era altura de ver outros clubes e a MLS funciona como uma empresa. O meu nome foi colocado numa espécie de lotaria e houve vários clubes a mostrar interesse em mim, acabei por ir para o Atlanta United. O projeto da MLS passa por fazer regressar jogadores, até jovens. Já não é tanto o campeonato para os jogadores se retirarem. Espero ajudar a fazer crescer a liga.



R - Como funciona o 'Draft'?



GG - Existe o 'Expansion Draft' em que os clubes que entram de novo, neste caso o Atlanta United e Minnesota United, têm prioridade na escolha de certos jogadores. O clube agarrou-me no primeiro 'Draft'... É confuso de explicar, mas é como se trabalhasse para a NFL, MLB. A MLS é uma empresa, tem um teto salarial, por exemplo.



R - E o jogador é obrigado a aceitar esse clube?



GG - Tem como recusar, obviamente, mas se foi o clube que mais interesse demonstrou em mim... O Atlanta United até nem era o primeiro clube na lista, estava em 4.º, salvo erro. Por exemplo, Columbus Crew tem os meus 'direitos de descobrimento', chamemos-lhe assim, desde que me tornei sénior. São tantas regras que às vezes nem os jogadores experientes as sabem.





R - O facto de ser um clube novo, construído do zero, também pesou na decisão?



GG - Claro. O clube investiu bem e formou uma equipa competitiva e com um treinador muito conhecido, o Tata Martino, que já passou pelo Barcelona. Estamos prontos para este novo desafio.







R - Já pensou que pode entrar na história do clube como o primeiro jogador a marcar um golo, por exemplo?



GG - O mais engraçado é que já fiz história: fui primeiro jogador do Atlanta United a ser convocado para a seleção dos Estados Unidos. Até as coisas mais pequenas fazem história. Sou defesa mas se tiver oportunidade de fazer o primeiro golo seria ótimo.



R - Ser o primeiro a ver o cartão vermelho é que não convém...



GG - Isso claro que não (risos). Nunca fui expulso como jogador profissional portanto espero que não seja agora.



R - A Major League Soccer é um campeonato onde há muitos golos. Os defesas saem prejudicados? É que isso pode querer dizer que quem marca esteve bem e quem defende menos bem...



GG - O campeonato está à procura de jogadores mais experientes para ajudar a atenuar isso. Mas, por exemplo, acho que os Estados Unidos têm dos melhores guarda-redes do Mundo. Há muitos na Premier League, por exemplo. A organização das equipas talvez leve a essa situação dos golos sofridos, mas às vezes pode ser uma questão de falta experiência na defesa. Mas isso fascina os americanos, eles não gostam do 1-0 ou 2-1, querem um 7-5. Por isso é que gostam da NBA, futebol americano, entre outros. Espero que seja um campeonato cada vez mais competitivo.



As vitaminas e o ioga de Jurgen Klinsmann



R - A seleção dos Estados Unidos já impõe respeito no futebol mundial?



GG - Neste momento, a seleção está num momento de transição, surpreendeu muito no Mundial'2014 e mostrou que o futebol está a crescer no país. Na minha opinião, dentro de 25/30 anos o futebol americano vai ser dos melhores do Mundo. Veja-se o exemplo da Major League Soccer, que começou em 1994 e tem crescido muito.



R - Imagina a seleção dos Estados Unidos campeã do Mundo?



GG - Sim. População para encontrar talentos não falta, sem esquecer que existem muitos imigrantes, mistura de nacionalidades, e essas culturas diferentes podem melhorar o futebol.



R - O que deu Jurgen Klinsmann, um treinador europeu, à seleção dos Estados Unidos?



GG - Fiz cerca de 10 jogos com ele na seleção e apercebi-me que todos os jogadores sabiam o que tinham de fazer em campo. E o que mais me marcou era como ele potenciava os jogadores a 100%, até a nível de comida e vitaminas. Por exemplo, faziamos análises de 6 em 6 meses para perceber que vitaminas faltavam no corpo, uma coisa mesmo muito científica. Fazíamos ioga, algo diferente de outros treinadores.



R - Alguma vez sentiu preconceito por ser de um país com menos tradição no futebol?



GG - Quando cheguei ao Brasil mostrei que podia jogar como os brasileiros; quando cheguei a Portugal a mesma coisa. Era o 'americano' até mostrar que também sabia jogar futebol. O preconceiro tem vindo a diminuir mas ainda existe. Entre um avançado norte-americano e um brasileiro, o brasileiro vai ter vantagem pela nacionalidade e vão pensar que tem mais qualidade do que o um norte-americano. Nós temos de saber que vai existir até mostrarmos que temos qualidade de estarmos ao mesmo nível ou superior. Nunca me aconteceu ser mal tratado, sempre me deram a oportunidade de mostrar que tinha valor.