JE - A relação que mantemos com a Liga no mandato atual é boa, no sentido em que existe respeito mútuo e frontalidade. Queremos uma Liga forte, capaz de cumprir a difícil tarefa de ser a voz concertada dos clubes profissionais. Temos sabido dialogar naquilo em que entendemos ser necessário dialogar. Obviamente que existem muitos temas sobre os quais gostaríamos de obter da parte da Liga um compromisso maior, mas falamos, como bem disse, de uma relação entre os representantes do patronato e os trabalhadores, com tudo o que isso implica para a pacificação das relações laborais desportivas.

JE - Qualquer tentativa para sentar à mesa aqueles que têm o poder, efetivo, de alterar o estado atual do nosso futebol é sempre bem-vinda. Estamos disponíveis para integrar essa plataforma de diálogo e queremos, sobretudo, do lado dos clubes uma posição concertada e um compromisso efetivo para encontrar soluções. Chega de ‘dar uma no cravo e outra na ferradura’. E chega de órgãos de ‘fachada’. Tem de haver consequências.

Autor: António Magalhães