L – É verdade. Estou à espera de uma chamada e vamos fazer de tudo para isso [risos].

L – Fiz a segunda cirurgia em dezembro e estou na fase final da recuperação, numa excelente clínica em recuperação. É uma reabilitação um pouco chata, porque é lenta. Mas não tive qualquer problema com os ligamentos. Foi na cartilagem. Estou a trabalhar muito forte para fazer uma época completa. O clube aposta muito em mim, conta com o meu regresso, mas é uma lesão com a qual não contava aos 33 anos. Foi preciso sair do Benfica para acontecerem estas coisas [risos]. Tenho de voltar a apanhar os ares portugueses para ver se volta aquela força. Estou a pensar seriamente nisso [risos].

Autor: Filipe Pedras