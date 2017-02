Continuar a ler





PC – No futuro será maior, mas no momento está ao nível dos presidentes. Há um protocolo assinado com o IFAB e a FIFA, com um parceiro tecnológico contratado; o nosso interesse é operacional e tecnológico, tendo em vista a possível utilização no futuro. A Liga coloca as suas competições à disposição, mas os clubes é que serão os clientes no futuro. Mais tarde o projeto será sempre da federação, mas agora é uma fase embrionária. Para o IFAB, quanto mais jogos melhor.

PC – Não diria uma atribuição, mas foi algo que herdei, porque o início do projeto foi anterior a mim. Houve um convite do IFAB e da FIFA à Liga, mas neste momento é uma mera experiência laboratorial. O IFAB quer ver o impacto que tem na fluidez do jogo, definir um protocolo que sirva para a arbitragem e uma definição de procedimentos operacionais. A Liga aceitou o desafio do IFAB e, quando entrei, recebi o projeto. Houve várias reuniões, a última em Zurique. Estamos a colaborar com o IFAB, elaborando uma série de clipes que vem da pessoa que fez de vídeo-árbitro. O IFAB nomeou uma universidade para analisar os dados. E há uma operação tecnológica em discussão com a FPF. É uma nova tendência, um misto entre tecnologia e operações, mas obviamente a arbitragem será com a federação. E aliciante, porque estamos todos a lutar por uma arbitragem melhor.

Autor: Miguel Pedro Vieira