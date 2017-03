Continuar a ler





PP – Tive a sorte de ver os últimos quatro jogos da Seleção no estádio. Foi uma experiência única e a final foi dos dias mais felizes da minha vida. Lembrava-me bem das meias-finais de 1984 e brincava muito com o Michel Platini. Houve depois tantos outros momentos de frustração. Foi um êxtase de que nunca mais me irei esquecer… Todo o drama da final, a lesão do Cristiano, ter sido o jogador com menos projeção a marcar o golo da vitória… não consigo explicar a felicidade.



R: Trocou mensagens com Platini?



PP – (Risos) Troquei sim, poucos minutos depois de ter acabado o jogo. Só me disse "parabéns". Ele sabe o que significa uma vitória destas e a França já tinha ganho o suficiente…

PP – Foi inesquecível. Tenho fotografias momentos depois de soar o apito final a chorar com compatriotas e familiares que lá estavam.

Autor: Sérgio Krithinas