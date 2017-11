R: Em termos desportivos o balanço destes cinco anos é positivo?

RPS: Sim, embora queiramos sempre mais. Agora, o balanço desportivo destes cinco anos é tão positivo que nem o próprio presidente do clube o consegue colocar em causa. O negócio do Edgar Ié só foi possível porque o Belenenses teve condições de recusar durante um mês propostas que começaram em 1 milhão de euros. Como a nossa situação financeira permite recusar propostas de um milhão acabámos por vender o jogador por 5,5 milhões. Noutros tempos, se calhar para pagar um mês de salários, o assunto ficava resolvido logo por um milhão. Agora, o Edgar Ié foi uma excelente operação financeira para o Belenenses, mas do plantel atual há várias negócios semelhantes ou superiores em perspetiva.

R: Já há propostas?

RPS: Ainda hoje, por exemplo, recusei uma proposta de um clube estrangeiro pelo Maurides. Há alguns jogadores que estão muito valorizados, talvez em janeiro haja alguma saída. Só que a SAD está em posição de poder recusar propostas.

R: Qual a sua maior ambição em termos desportivos?

RPS: O meu maior sonho é ser campeão nacional. Sabemos que está muito distante, mas também sabemos o caminho que temos de percorrer até lá chegar. O Boavista conseguiu e o Sp. Braga, com o nosso actual treinador, esteve perto. O sonho que julgo ser possível é ganhar uma Taça de Portugal e regressar rapidamente à Liga Europa.

R: O 7º lugar actual está dentro do projetado?

RPS: Quando apresentámos o Domingos a cinco jornadas do fim do campeonato passado, já a preparar esta temporada, assumimos que o primeiro objectivo era fazer 40 pontos e depois redefinia-se a meta. Neste momento continuamos a procurar atingir o mais rapidamente possível os 40 pontos para depois redefinir. Mas o nosso objectivo em termos de classificação é sempre o mesmo: ficar na primeira metade da tabela.

R: A consolidação do Belenenses no escalão principal é motivo de orgulho?

RPS: A estabilização do Belenenses na 1ª Liga está a ser conseguida e, espero, a próxima época será a sexta consecutiva no escalão principal. O Belenenses era um clube sobe-e-desce pois na década de 2000 desceu quatro vezes de divisão, embora tenha sido salvo duas vezes por questões administrativas. E houve outra época em que não desceu na última jornada apenas graças a uma conjugação de resultados de terceiros. Não é essa fase que vivemos.

R: Por isso tudo, pensa que justificava outro reconhecimento por parte dos adeptos?

RPS: Na indústria do futebol, o reconhecimento deve ser dado sobretudo aos jogadores e a um ou outro treinador. Nenhum de nós é jogador pelo que não procurámos reconhecimento ao investir no Belenenses, até porque se fosse isso que pretendíamos o Belenenses nunca seria o melhor exemplo. As convulsões internas são antigas e conduziram o Belenenses à situação que vivia antes de chegarmos. Ainda hoje as emblemáticas piscinas continuam encerradas e são um depósito de lixo, o que é uma pena. O pavilhão data de 1977 e quando foi construído já aproveitou umas bancadas de um court de ténis. Há muito a fazer no clube e é um trabalho apaixonante para quem goste do clube. Por isso, não estava à espera de reconhecimento mas sim de ver resultados do nosso trabalho com o apoio de todos os jogadores e funcionários da SAD e, felizmente, todos os dias vemos isso.

R: Há quem o considere o salvador do Belenenses, enquanto outros vêem-no como alguém que só pretende ganhar dinheiro…

RPS: Não há ninguém na sociedade portuguesa que seja consensual e no Belenenses há muitos exemplos de pessoas que tiveram importância extrema na vida do clube. Por exemplo, Mário Rosa Freire foi um presidente com quem o Belenenses viveu oito anos de grande estabilidade e crescimento e depois saiu do Restelo da forma que sabemos, por vontade dos sócios, o que muito o terá magoado.

R: A equipa voltou a falhar na Taça de Portugal, desta vez nos Açores. O que tem falhado?

RPS: Esse é um insucesso desportivo que temos de assumir. Nas últimas três épocas fomos eliminados logo na 1ª eliminatória e isso não está de acordo com a história do Belenenses. Nós conversamos e procuramos internamente explicações, espero no próximo ano ultrapassar essa fase. Agora também é preciso reconhecer que defrontámos uma equipa muito boa, o Santa Clara, que é um candidato assumido à subida.

R: Como analisa a crispação entre os grandes?

RPS: Está visto que os 15 clubes que disputam a 1ª Liga com esses três vão ter de se juntar e salvar o futebol português desses três. Neste momento, de facto, há uma guerra mediática que prejudica todos os outros clubes e depois, fora dos holofotes, reúnem-se os três para discutir os contratos televisivos, os órgãos da Liga e da FPF. Já percebemos tudo isso e de certeza que não vai durar muito mais tempo. Temos conversado os quinze e muitos de nós acreditam que é altura de fazermos alguma coisa.

R: Já há alguma ideia mais concreta dos próximos passos?

RPS: Basta que Benfica, Sporting e FC Porto respeitem a argumentação que têm fora de Portugal quando reclamam junto da UEFA solidariedade na distribuição de verbas da Liga dos Campeões, porque lá fora são pequenos. Cá dentro gostam de se afirmar grandes, mas o mesmo princípio tem de ser transportado para a nossa realidade. Vai passar a haver mais justiça na repartição das verbas. Se os três não querem, os outros quinze vão resolver o assunto. Temos falado bastante uns com os outros e há que assumir que os três não conseguem liderar o futebol português.

R: Como vê o clima em torno da arbitragem e o que pensa do vídeo-árbitro?

RPS: O saldo do VAR é positivo. Já houve algumas decisões erradas, mas tem evitado muito mais erros. Em relação à arbitragem, não gosto de criticar os árbitros nem gosto de ver os árbitros a criticar os dirigentes. Temos de nos respeitar todos uns aos outros. Neste momento, se um árbitro erra contra um dos três clubes grandes é massacrado por uma estrutura de comunicação, o que faz com que os outros quinze sofram desse ‘arrepio’. Agora há algo que todos temos bem presente: o mal que está a ser feito ao futebol e o ódio que está a ser introduzido. O que antigamente era rivalidade mais sadia está a transformar-se em ódio, sendo que vemos miúdos que aceitam e partilham esse fanatismo. Estamos a fanatizar uma geração.