S – Sei que hoje o Benfica vive uma situação espetacular fruto do trabalho de Luís Filipe Vieira através das categorias de base. Uma das melhores decisões para dinamizar o trabalho no Seixal foi a escolha do Nuno Gomes, uma pessoa altamente capacitada, correta, que sabe posicionar-se e sempre foi idóneo.

S – Claro, sempre que possível, em especial a Seleção. Durante o Europeu de França eu e o Murtosa sempre víamos os jogos de madrugada. Vibramos imenso e quando Portugal ganhou a final não podia ter ficado mais feliz. Acho que o Fernando [Santos] fez algo espetacular, pois nos primeiros jogos a equipa teve algumas dificuldades que depois foram ultrapassadas. A equipa ficou mais solta, mais confiante. Parabéns ao Fernando e a toda a sua equipa, mas também à FPF.

Autor: José Carlos Freitas