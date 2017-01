Cristiano Ronaldo foi quem apareceu mais vezes na última página do nosso jornal em 2016. E quase sempre pelas melhores razões. Terminado o ano e feitas as contas, o goleador do Real Madrid foi claramente o eleito pelos jornalistas do Record. De janeiro a dezembro, Ronaldo foi merecedor de 20 medalhas de ouro, muito à frente do 2.º classificado, Islam Slimani, que se ficou pelas 10. Em 3.º lugar, com 9, aparece Fernando Santos. Mas não foi apenas nesta categoria que CR7 venceu.



Na prata foi também a estrela do Real a dominar, com 9 distinções. A concorrência aqui foi mais forte, no entanto, porque Leonardo Jardim chegou às 7 e discutiu a vitória até ao fim. O vencedor do bronze é que já foi outro, João Sousa, que levou 11 medalhas para casa. Jesus e o FC Porto ficaram com a lata: 7 para cada. Na infografia que aqui se mostra (onde aparecem todos os que tiveram um mínimo de 3 medalhas) pode ver-se que Ronaldo também levou 3... latas. Conclusão: 20 de ouro, 9 de prata, 4 de bronze e as tais 3 de lata. Ou seja: CR arrecada 36 medalhas. E hoje começa nova corrida. Na página do costume. Com o cliente do costume. Ora veja lá...

Continuar a ler

Autor: Nuno Farinha