Com o objetivo de conseguir "um benefício fiscal ilícito", o jogador escondeu nas suas declarações de 2011, 2012 e 2013 os valores cobrados por esses direitos de imagem. Após a declaração de 2013, em setembro do ano seguinte, o Tesouro espanhol chegou mesmo a devolver a Marcelo 10.258,34 euros.



No processo, uma das empresas que fazem parte da rede (Chaterella Investors Limited) obteve em 2011 e 2012 rendimentos faturados ao Real Madrid que causaram prejuízo ao Tesouro público espanhol de 100.476 euros e 101.615, respetivamente.



Como estes valores são inferiores a 120 mil euros, não são considerados crimes conta o Tesouro.



Em 2013, no entanto, a empresa Birsen Trade, S.A. obteve um rendimento de 1.168.764,38 euros aparentemente derivado dos direitos de imagem do jogador cobrados ao Real Madrid, Adidas e Panini, que não foram pagos na Base de Imposto de Renda Pessoal, e que causou a perda para o Tesouro de 490.917,70 euros.



O futebolista brasileiro Marcelo, do Real Madrid, reconheceu esta terça-feira ter defraudado o fisco espanhol em cerca de 491 mil euros, referente a impostos de 2013, e comprometeu-se a saldar o montante em dívida.Marcelo, de 29 anos, desde 2007 ao serviço do Real Madrid, compareceu no tribunal de Alcobendas, para responder a um processo em que era acusado de criar uma estrutura corporativa para esconder os rendimentos recebidos pela exploração dos seus direitos de imagem.