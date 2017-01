Continuar a ler





Neste momento, estão ainda três faixas cortadas, mas não há registo de acidentes.

Um abatimento do piso ocorrido esta madrugada na Avenida Padre Cruz, em Lisboa, abriu "um buraco de grandes dimensões" na estrada, obrigando ao corte de trânsito, disse à agência Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.A mesma fonte afirmou que foi enviada uma viatura dos Sapadores para sinalizar a área, tendo igualmente acorrido ao local a Polícia Municipal.Contactada pela Lusa, a Polícia Municipal acrescentou tratar-se de "um buraco de grandes dimensões", no sentido norte-sul.

Autor: Lusa