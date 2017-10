Continuar a ler

A direção do clube viseense deixou ainda a disponibilidade de envolver os recursos do clube no apoio às vítimas e abriu a porta à participação da sua equipa de futebol a eventuais ações de solidariedade com as vítimas, que possam ser programadas no futuro.A intensa, e espessa nuvem de fumo que cobre todo o concelho de Viseu, levou os responsáveis do clube a cancelar o treino da equipa profissional que estava previsto para esta segunda-feira.Dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil apontavam para 18 vítimas mortais no distrito de Viseu, provocadas pelos incêndios na região.