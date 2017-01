Um acidente na Ponte 25 de Abril, em Lisboa, no sentido sul-norte, com feridos, está a causar "forte perturbação" na circulação, revelou fonte da PSP à Lusa.O oficial de trânsito da PSP de Lisboa disse à agência Lusa que o acidente, que envolveu cinco viaturas, ocorreu cerca das 14H10, havendo feridos, mas não precisou o número. O trânsito está com perturbações e lento no sentido Almada-Lisboa, acrescentou a mesma fonte.

Autor: Lusa