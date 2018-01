Continuar a ler

Contactado pela Lusa, José Manuel Pinto, do gabinete de informação da Câmara de Arraiolos, explicou que o plano de segurança do agrupamento escolar "foi acionado" e que "os professores e alunos saíram do edifício"."Os professores seguiram as regras que estão definidas e levaram os alunos para um ponto de encontro que está estabelecido no plano de segurança", acrescentou.O sismo de magnitude 4,9 foi registado às 11h51 e teve epicentro a cerca de seis quilómetros Norte-Nordeste de Arraiolos, revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Segundo o IPMA, o tremor de terra foi sentido em Portugal continental Em Arraiolos, além da evacuação do agrupamento escolar, o sismo assustou os habitantes, mas não há registo de danos pessoais ou materiais, segundo a câmara e os bombeiros."Sentimos o sismo, mas, até ver, não temos registo de quaisquer prejuízos ", disse à Lusa um bombeiro de serviço na corporação local, acrescentando que "alguns habitantes" têm estado a telefonar para o quartel "a perguntar o que é que aconteceu porque também sentiram" o tremor de terra.Conceição Estrada, proprietária de um café da vila, o Snack-Bar O Rossio, está hoje de folga em casa e disse à Lusa ter apanhado "um susto" quando ouviu "um barulho horrível" e "caíram os copos da cristaleira e as molduras de fotografias"."Foi horrível, foi muito forte. Não ganhei para o susto, parecia um grande camião a passar e tremeu tudo", relatou, explicando que o sismo "durou poucos segundos" e que, quando saiu para a rua, outras pessoas já lá estavam: "Nunca tinha visto tanta gente aparecer de repente, foi tudo para a rua".Maria Leonor, dona de outro café da vila, a Cafetaria D. Leonor, contou à Lusa que o sismo também a assustou: "Fiquei a tremer"."Sentimos o sismo, com barulho e tudo e o café tremeu. Pensei que era uma carrinha que estava a estacionar na rua, que tinha feito tremer a casa, mas o condutor saiu e disse que também tinha a carrinha a tremer", afirmou.Segundo José Manuel Pinto, da câmara municipal, a seguir ao tremor de terra, "houve muitas pessoas a irem para a rua" e alguns habitantes mais idosos "disseram que há muitos anos não se sentia um sismo tão grande" na vila alentejana.O sismo foi sentido um pouco por todo o Alentejo, mas sem registo de quaisquer danos pessoais ou materiais.A Lusa obteve relatos do tremor de terra em cidades como Évora, Beja, Portalegre, Estremoz ou Reguengos de Monsaraz.Mais a sul, no Algarve, também foi sentido na cidade de Portimão.Vários testemunhos relataram a queda de molduras, objetos a mexer e o "barulho intenso".Os Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, Beja e Portalegre indicaram à Lusa não haver notícia de qualquer dano.